Suchkovskaya (Pavlenko) Tatiyana Iosifovna
Место рожденияNezhin?, Chernihiv, Ukraine
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти26.12.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Nezhin?, Chernihiv, Ukraine
Бракосочетание
07.11.1820
Рождение ребёнка
31.03.1833
Сын: Suchkovskiy Ivan
Отец ребёнка: Suchkovskiy Gregory Jakimovich
Рождение ребёнка
02.10.1837
Дочь: Grebeniyuk Gustina Gregorievna
Отец ребёнка: Suchkovskiy Gregory Jakimovich
Рождение ребёнка
12.05.1844
Дочь: Glikeria
Отец ребёнка: Suchkovskiy Gregory Jakimovich
Смерть
26.12.1861
Причина смерти: Fever
Похороны
Неизвестно
Uspenskaya Church, Nezhin