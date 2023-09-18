Suchkovskaya (Pavlenko) Tatiyana Iosifovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Suchkovskaya (Pavlenko) Tatiyana Iosifovna

Место рождения

Nezhin?, Chernihiv, Ukraine

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

26.12.1861

Пол

Женский

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Pavlenko Iosif Gerasimovich

Мать: Pavlenko Varvara Petrovna

Nezhin?, Chernihiv, Ukraine
Бракосочетание
07.11.1820

Муж: Suchkovskiy Gregory Jakimovich

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.03.1833

Сын: Suchkovskiy Ivan

Отец ребёнка: Suchkovskiy Gregory Jakimovich

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.10.1837

Дочь: Grebeniyuk Gustina Gregorievna

Отец ребёнка: Suchkovskiy Gregory Jakimovich

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.05.1844

Дочь: Glikeria

Отец ребёнка: Suchkovskiy Gregory Jakimovich

Нежин, Чернігівська область
Смерть
26.12.1861
Нежин, Чернігівська область
Причина смерти: Fever
Похороны
Неизвестно
Uspenskaya Church, Nezhin
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