Храмова Екатерина Яковлевна 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Храмова Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмов Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1796

Сын: Храмов Яков Филиппович

Отец ребёнка: Храмов Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Храмова Фекла Филипповна

Отец ребёнка: Храмов Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Храмов Тимофей Филиппович

Отец ребёнка: Храмов Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Храмов Константин Филиппович

Отец ребёнка: Храмов Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Храмова Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Храмов Филипп Васильевич

Смерть
Неизвестно

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