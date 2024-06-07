Храмова Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Храмов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Храмова Фекла Филипповна
Отец ребёнка: Храмов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Храмов Тимофей Филиппович
Отец ребёнка: Храмов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Храмов Константин Филиппович
Отец ребёнка: Храмов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Храмова Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Храмов Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно