Шехурдина Татьяна Анатольевна 05.10.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехурдина Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехурдин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
15.04.1991

Дочь: Бирюкова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Шехурдин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
18.09.1996

Сын: Шехурдин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Шехурдин Сергей Николаевич

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