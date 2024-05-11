Шехурдина Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1991
Дочь: Бирюкова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Шехурдин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
18.09.1996
Сын: Шехурдин Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Шехурдин Сергей Николаевич