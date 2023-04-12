Прокопьева Мария (Пелагея) Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева Мария (Пелагея) Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1915 ст.

Дочь: Алёшина Таисия Харлампьевна

Отец ребёнка: Прокопьев Харлампий Стефанович

Форштадт, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопьева Анна Харлампьевна

Отец ребёнка: Прокопьев Харлампий Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопьева Евдокия Харлампьевна

Отец ребёнка: Прокопьев Харлампий Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопьев Константин Харлампиевич

Отец ребёнка: Прокопьев Харлампий Стефанович

Смерть
1953
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