Прокопьева Мария (Пелагея) Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.10.1915 ст.
Дочь: Алёшина Таисия Харлампьевна
Отец ребёнка: Прокопьев Харлампий Стефанович
Форштадт, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопьева Анна Харлампьевна
Отец ребёнка: Прокопьев Харлампий Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопьева Евдокия Харлампьевна
Отец ребёнка: Прокопьев Харлампий Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопьев Константин Харлампиевич
Отец ребёнка: Прокопьев Харлампий Стефанович
Смерть
1953