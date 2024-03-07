Ртищев Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ртищев Иван Елисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1696
упомянут в росписи
Рождение ребёнка
1701
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Ртищева Анастасия Никитична
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1722
упомянут в росписи
Смерть
Неизвестно