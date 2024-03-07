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Ртищев Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ртищев Иван Елисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ртищев Гавриил Никитич

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1696
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
упомянут в росписи
Рождение ребёнка
1701

Сын: Ртищев Григорий Никитич

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Ртищева Анастасия Никитична

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1722
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
упомянут в росписи
Смерть
Неизвестно

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