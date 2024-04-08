Головкина Настасья Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829 ст.
Дата смерти13.05.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Головкин Матвей Петрович
Рождение ребёнка
21.01.1856 ст.
Сын: Головкин Ипполит Матвеевич
Отец ребёнка: Головкин Матвей Петрович
Рождение ребёнка
14.05.1857 ст.
Дочь: Головкина Феодосия Матвеевна
Отец ребёнка: Головкин Матвей Петрович
Смерть
13.05.1903 ст.