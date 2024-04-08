Головкина Настасья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина Настасья Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

13.05.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головкин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Головкин Матвей Петрович

Рождение ребёнка
21.01.1856 ст.

Сын: Головкин Ипполит Матвеевич

Отец ребёнка: Головкин Матвей Петрович

Изоево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.05.1857 ст.

Дочь: Головкина Феодосия Матвеевна

Отец ребёнка: Головкин Матвей Петрович

Изоево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
13.05.1903 ст.
Изоево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

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