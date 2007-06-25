Афанасьев Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1960
Дата смерти25.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1960
Отец: Афанасьев Александр
Мать: Афанасьева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Игорь
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.06.2007