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Афанасьев Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1960

Дата смерти

25.06.2007

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1960

Отец: Афанасьев Александр

Мать: Афанасьева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Игорь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.06.2007
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