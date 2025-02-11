(Земцова) Клеопатра Васильева 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

(Земцова) Клеопатра Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Анна Степанова1829 г.р.
Отец
Земцов Василий Трофимов1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Земцов Василий Трофимов

Мать: Анна Степанова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Смерть
Неизвестно

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