(Земцова) Клеопатра Васильева
женский, родилась 1857, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАнна Степанова1829 г.р.
ОтецЗемцов Василий Трофимов1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Земцов Василий Трофимов
Мать: Анна Степанова
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно