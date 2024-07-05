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Блащук Иван Сафронович

Место рождения

Вербовцы, Тернопільська область

Дата рождения

02.12.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1937

Отец: Блащук Сафрон Никонович

Мать: (Блащук) Александра Денисовна

Вербовцы, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкильна (Блащук) Надежда Павловна

Рождение ребёнка
04.07.1965

Дочь: Блащук (Коминко) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Шкильна (Блащук) Надежда Павловна

Тернополь, Тернопільська область
Рождение ребёнка
02.07.1973

Дочь: Блащук (Захаркив) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Шкильна (Блащук) Надежда Павловна

Тернополь, Тернопільська область
Смерть
Неизвестно

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