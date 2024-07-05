Блащук Иван Сафронович
Место рождения
Дата рождения02.12.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1965
Дочь: Блащук (Коминко) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Шкильна (Блащук) Надежда Павловна
Рождение ребёнка
02.07.1973
Дочь: Блащук (Захаркив) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Шкильна (Блащук) Надежда Павловна
Смерть
Неизвестно