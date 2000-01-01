Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1667
Сын: Савва Гавриилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Петр Гавриилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Григорий Гавриилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно