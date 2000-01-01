Петр Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Гавриилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1697 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Мариамна Петровна

Мать ребёнка: Гликерия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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