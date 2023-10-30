Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: не указан

Мать: Неизвесная Антонина От первого

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