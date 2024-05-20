Бормотов Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Бормотов Иван Ульянов
Мать: Бормотова Марья Ивлева
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Бормотова) Анна Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: (Бормотова) Екатерина Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: (Бормотова) Марья Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Боромотов Александр Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Бормотова) Аграфена Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Бормотова) Авдотья Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Бормотова) Наталья Иванова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1834