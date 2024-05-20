Бормотов Иван Иванов Около 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бормотов Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Бормотов Иван Ульянов

Мать: Бормотова Марья Ивлева

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Бормотова) Анна Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: (Бормотова) Екатерина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: (Бормотова) Марья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Бормотов Алексей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Боромотов Александр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Бормотова) Аграфена Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Бормотова) Авдотья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Бормотова) Наталья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1834

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