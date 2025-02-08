Малышев Григорий (Георгий) Георгиевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецМалышев Григорий (Георгий) ДмитриевичНеизвестно г.р.
Супруги
Малышева Стефанида ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малышев Григорий (Георгий) Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Сорокина (Малышева) Акилина Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно