Малышев Григорий (Георгий) Георгиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Малышев Григорий (Георгий) Георгиевич

Автор
КЧ
Чир К.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Малышев Григорий (Георгий) ДмитриевичНеизвестно г.р.
Супруги
Малышева Стефанида ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Сорокина (Малышева) Акилина Георгиевна1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малышев Григорий (Георгий) Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Стефанида Васильевна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Сорокина (Малышева) Акилина Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.