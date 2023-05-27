Симонов Евгений Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонов Евгений Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.2009

Сын: Симонов Матвей Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.08.2013

Дочь: Симонова Мария Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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