Симонов Евгений Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.2009
Сын: Симонов Матвей Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.08.2013
Дочь: Симонова Мария Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности