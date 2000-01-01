Батт Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батт Анна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1992

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1992

Отец: Бат Анатолий Александрович

Мать: Батт Наиля

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