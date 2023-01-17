Зеленина (?) Матрона Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1896
Дочь: Мамаева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Зеленин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Михайловна
Отец ребёнка: Зеленин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Михайловна
Отец ребёнка: Зеленин Михаил Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917