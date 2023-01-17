Зеленина (?) Матрона Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (?) Матрона Афанасьева

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.11.1896

Дочь: Мамаева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Зеленин Михаил Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Михайловна

Отец ребёнка: Зеленин Михаил Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Михайловна

Отец ребёнка: Зеленин Михаил Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленин Михаил Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1917
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