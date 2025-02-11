Анна Иванова
женский, родилась 1830, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Иван Дементьев1830 г.р.
Дети
Агриппина Иванова16.06.1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.06.1851
Муж: Иван Дементьев
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.06.1852
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Иван Дементьев
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно