Анна Иванова 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1830, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Иван Дементьев1830 г.р.
Дети
Агриппина Иванова16.06.1852 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
01.06.1851

Муж: Иван Дементьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.06.1852

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Иван Дементьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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