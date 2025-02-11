Арина
женский, родилась 1776
умерла Неизвестно
Супруги
Владимир Савельев1772 г.р.
Дети
Леонтий Владимиров1800 г.р.
Александр Владимиров1802 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир Савельев
Рождение ребёнка
1800
Сын: Леонтий Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Савельев
Рождение ребёнка
1802
Сын: Александр Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Савельев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Василий Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Савельев
Смерть
Неизвестно