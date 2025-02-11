Арина 1776 — найти родственников по фамилии на Familio

Арина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1776

умерла Неизвестно

Супруги
Владимир Савельев1772 г.р.
Дети
Леонтий Владимиров1800 г.р.
Александр Владимиров1802 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир Савельев

Рождение ребёнка
1800

Сын: Леонтий Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Савельев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1802

Сын: Александр Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Савельев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1817

Сын: Василий Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Савельев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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