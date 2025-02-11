Масиков Никифор Иванов
мужской, родился 1871, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 02.07.1872, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецМасиков Иван Ефимов1841 г.р.
МатьМасикова Анна НикитинаДо 1850 г.р.
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Рождение
1871
Отец: Масиков Иван Ефимов
Мать: Масикова Анна Никитина
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.07.1872
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область