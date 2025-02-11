Масиков Никифор Иванов 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Масиков Никифор Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1871, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 02.07.1872, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Масиков Иван Ефимов1841 г.р.
Мать
Масикова Анна НикитинаДо 1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Масиков Иван Ефимов

Мать: Масикова Анна Никитина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
02.07.1872
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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