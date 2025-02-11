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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Савелий Семёнов1753 г.р.
Дети
Владимир Савельев1772 г.р.
Николай Савельев1785 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелий Семёнов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Владимир Савельев
Отец ребёнка: Савелий Семёнов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Николай Савельев
Отец ребёнка: Савелий Семёнов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Степан Савельев
Отец ребёнка: Савелий Семёнов