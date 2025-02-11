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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Савелий Семёнов1753 г.р.
Дети
Владимир Савельев1772 г.р.
Николай Савельев1785 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий Семёнов

Рождение ребёнка
1772

Сын: Владимир Савельев

Отец ребёнка: Савелий Семёнов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1785

Сын: Николай Савельев

Отец ребёнка: Савелий Семёнов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1796

Сын: Степан Савельев

Отец ребёнка: Савелий Семёнов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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