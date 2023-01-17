Отраднов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отраднов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Отраднова ?
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Отраднова ?
Смерть
Неизвестно