Яшкин Степан Павлов 08.07.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Яшкин Степан Павлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 08.07.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Яшкин Павел Никифоров1850 г.р.
Мать
Яшкина Пелагея МихайловаДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1874

Отец: Яшкин Павел Никифоров

Мать: Яшкина Пелагея Михайлова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
14.07.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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