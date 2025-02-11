Яшкин Степан Павлов
мужской, родился 08.07.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЯшкин Павел Никифоров1850 г.р.
МатьЯшкина Пелагея МихайловаДо 1853 г.р.
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Место
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Рождение
08.07.1874
Отец: Яшкин Павел Никифоров
Мать: Яшкина Пелагея Михайлова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
14.07.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно