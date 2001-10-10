Матикайнен (Михайлова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Михайлова) Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1961

Дата смерти

10.10.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Повар
Бракосочетание
31.08.1979

Муж: Матикайнен Виктор Вильевич

Рождение ребёнка
24.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матикайнен Виктор Вильевич

Рождение ребёнка
23.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матикайнен Виктор Вильевич

Смерть
10.10.2001

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