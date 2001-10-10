Матикайнен (Михайлова) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1961
Дата смерти10.10.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Повар
Бракосочетание
31.08.1979
Рождение ребёнка
24.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матикайнен Виктор Вильевич
Рождение ребёнка
23.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матикайнен Виктор Вильевич
Смерть
10.10.2001