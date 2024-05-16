Петрушина Василиса Федоровна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1846 ст.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Петрушин Степан Хрисанфович
Отец ребёнка: Петрушин Хрисанф Федорович
Рождение ребёнка
17.07.1860 ст.
Сын: Петрушин Борис Хрисанфович
Отец ребёнка: Петрушин Хрисанф Федорович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Петрушин Егор Хрисанфович
Отец ребёнка: Петрушин Хрисанф Федорович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Юнина (Петрушина) Евдокия Хрисанфовна
Отец ребёнка: Петрушин Хрисанф Федорович
Смерть
Неизвестно