Петрушина Василиса Федоровна 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрушина Василиса Федоровна

Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
23.04.1846 ст.

Муж: Петрушин Хрисанф Федорович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Петрушин Степан Хрисанфович

Отец ребёнка: Петрушин Хрисанф Федорович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1860 ст.

Сын: Петрушин Борис Хрисанфович

Отец ребёнка: Петрушин Хрисанф Федорович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Петрушин Егор Хрисанфович

Отец ребёнка: Петрушин Хрисанф Федорович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Юнина (Петрушина) Евдокия Хрисанфовна

Отец ребёнка: Петрушин Хрисанф Федорович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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