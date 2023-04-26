Никитин Лаврентий
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти29.03.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Никита Леонтиев
Мать: Софья Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина (Фадеева) Софья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Лаврентьев Владимир
Мать ребёнка: Никитина (Фадеева) Софья
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Никитина (Фадеева) Софья
Смерть
29.03.1864
Похороны
Неизвестно