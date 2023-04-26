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Никитин Лаврентий

Место рождения

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

29.03.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Никита Леонтиев

Мать: Софья Прокофьева

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина (Фадеева) Софья

Рождение ребёнка
1831

Сын: Лаврентьев Владимир

Мать ребёнка: Никитина (Фадеева) Софья

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бушуев Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Никитина (Фадеева) Софья

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
29.03.1864
Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

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