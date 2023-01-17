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Ямин Иван Прокопьевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Ямин Прокопий Герасимович

Мать: Ямина Федора Осиповна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ямина Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Ямина Ирина Гавриловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ямина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ямина Ирина Гавриловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ямина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ямина Ирина Гавриловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ямина Ирина Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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