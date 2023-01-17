Ямин Иван Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Ямин Прокопий Герасимович
Мать: Ямина Федора Осиповна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ямина Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Ямина Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ямина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ямина Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ямина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ямина Ирина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ямина Ирина Гавриловна
Смерть
Неизвестно