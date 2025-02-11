Ксенофонт Данилов 20.01.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Ксенофонт Данилов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 20.01.1871, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 22.09.1891, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Нуштаев Данила Солдат Ларионов01.01.1851 г.р.
Мать
Нуштаева Галина Васильева / Римма Васильева1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1871

Отец: Нуштаев Данила Солдат Ларионов

Мать: Нуштаева Галина Васильева / Римма Васильева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
22.09.1891
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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