Ксенофонт Данилов
мужской, родился 20.01.1871, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 22.09.1891, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецНуштаев Данила Солдат Ларионов01.01.1851 г.р.
МатьНуштаева Галина Васильева / Римма Васильева1850 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
20.01.1871
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.09.1891
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область