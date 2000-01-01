Назин Михаил Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назин Михаил Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Назин Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назина Раиса Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назина Раиса Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назина Раиса Герасимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-землеутроитель
Смерть
1956
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