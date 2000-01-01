Назин Михаил Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Назин Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назина Раиса Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назина Раиса Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назина Раиса Герасимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-землеутроитель
Смерть
1956