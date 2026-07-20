Сюлаев Александр Петрович
мужской, родился Около 1921
умер Неизвестно, Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Мать(По Списку Избират. 1928 Возм Агашкина) Феодосия МатвеевнаОколо 1897 г.р.
ОтецСюлаев Петр Миронович08.06.1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921
Рождение ребёнка
11.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сюлаева (Сорокина) Ольга Ивановна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сюлаева (Сорокина) Ольга Ивановна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
По рассказам дочерей он младше матери на 8 лет