Сюлаев Александр Петрович Около 1921 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюлаев Александр Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1921

умер Неизвестно, Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Мать
(По Списку Избират. 1928 Возм Агашкина) Феодосия МатвеевнаОколо 1897 г.р.
Отец
Сюлаев Петр Миронович08.06.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921

Отец: Сюлаев Петр Миронович

Мать: (По Списку Избират. 1928 Возм Агашкина) Феодосия Матвеевна

По рассказам дочерей он младше матери на 8 лет

Рождение ребёнка
11.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сюлаева (Сорокина) Ольга Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сюлаева (Сорокина) Ольга Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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