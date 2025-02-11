Кежаев Кондратий Фомин
мужской, родился 1798, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1853, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКежаев Фома Андреев1773 г.р.
МатьПрасковья Григорьева1773 г.р.
Супруги
Елена1799 г.р.
Дети
Кежаев Иван Кондратьев1818 г.р.
Кежаев Василий Кондратьев1822 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Кежаев Фома Андреев
Мать: Прасковья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кежаев Василий Кондратьев
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кежаев / Камаев Василий Кондратьев
Мать ребёнка: Елена
Место жительства
1850
Смерть
1853
Место жительства
1858