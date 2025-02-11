Кежаев Кондратий Фомин 1798 — найти родственников по фамилии на Familio

Кежаев Кондратий Фомин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1798, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1853, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кежаев Фома Андреев1773 г.р.
Мать
Прасковья Григорьева1773 г.р.
Супруги
Елена1799 г.р.
Дети
Кежаев Иван Кондратьев1818 г.р.
Кежаев Василий Кондратьев1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Кежаев Фома Андреев

Мать: Прасковья Григорьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кежаев Иван Кондратьев

Мать ребёнка: Елена

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кежаев Василий Кондратьев

Мать ребёнка: Елена

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кежаев / Камаев Василий Кондратьев

Мать ребёнка: Елена

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

114

Смерть
1853
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

96

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