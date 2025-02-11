Романова Елена
женский, родилась Около 1796
умерла Неизвестно
Супруги
Романов Алексей Романов1794 г.р.
Дети
(Романова) АвдотьяОколо 1821 г.р.
Романов Яков Алексеев1821 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Романов Алексей Романов
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Романова) Авдотья
Отец ребёнка: Романов Алексей Романов
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Романов Алексей Романов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Романов Алексей Романов
Смерть
Неизвестно