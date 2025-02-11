Романова Елена Около 1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Романова Елена

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1796

умерла Неизвестно

Супруги
Романов Алексей Романов1794 г.р.
Дети
(Романова) АвдотьяОколо 1821 г.р.
Романов Яков Алексеев1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Алексей Романов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Романов Яков Алексеев

Отец ребёнка: Романов Алексей Романов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Романова) Авдотья

Отец ребёнка: Романов Алексей Романов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Романов Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Романов Алексей Романов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Сын: Романов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Романов Алексей Романов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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