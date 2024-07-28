Гараев Фазлиахмэт Галиахмэт улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Башкортостан, Гафурийский район, деревня Утяшево https://ufagen.ru/places/gafuriyskiy/utayshevo_gafuriskiy.html
Рождение ребёнка
29.05.1939
Сын: Гареев Фаниль Фазлиахмэтович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.12.1943