Гараев Фазлиахмэт Галиахмэт улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гараев Фазлиахмэт Галиахмэт улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкортостан, Гафурийский район, деревня Утяшево https://ufagen.ru/places/gafuriyskiy/utayshevo_gafuriskiy.html
Рождение ребёнка
29.05.1939

Сын: Гареев Фаниль Фазлиахмэтович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.12.1943

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