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Тутаринов Яков Гаврилович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
16.06.1908 ст.

Жена: Тутаринова Анна Константиновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Красноярской станции Яков Гаврилович Тутаринов - 25 лет Невеста: казачка Красноярской станции Анна Константиновна Агапова - 19 лет Поручители: казаки Красноярской станции Петр Гаврилович... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1909 ст.

Дочь: Тутаринова Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Тутаринова Анна Константиновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские казаки Михаил Константинович Агапов и Мария Гавриловна Тутаринова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-65 файл 90 номер 209
Смерть
Неизвестно
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