Тутаринов Яков Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.06.1908 ст.
Жених: казак Красноярской станции Яков Гаврилович Тутаринов - 25 лет Невеста: казачка Красноярской станции Анна Константиновна Агапова - 19 лет Поручители: казаки Красноярской станции Петр Гаврилович... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1909 ст.
Дочь: Тутаринова Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Тутаринова Анна Константиновна
Восприемники: Красноярские казаки Михаил Константинович Агапов и Мария Гавриловна Тутаринова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-65 файл 90 номер 209
Смерть
Неизвестно