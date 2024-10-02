Leskinen / Leskin (Piroshnikova) Feodosia Andreintytär
Место рожденияHippola, Impilahti, Finland
Дата рождения13.06.1749
Дата смерти20.01.1827
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1749
Отец: Piroshnikov (Silventoinen) Andrei Feodorovich
Мать: Piroshnikova (Silventoinen) (Leskinen / Leskin) Irina Parfenteintytär
Бракосочетание
04.?.1768
Рождение ребёнка
18.03.1771
Рождение ребёнка
04.03.1776
Сын: Leskinen / Leskin Gerasim Ivanovich
Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Ivan Aksenteinpoika
Смерть
20.01.1827