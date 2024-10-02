Leskinen / Leskin (Piroshnikova) Feodosia Andreintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Leskinen / Leskin (Piroshnikova) Feodosia Andreintytär

Место рождения

Hippola, Impilahti, Finland

Дата рождения

13.06.1749

Дата смерти

20.01.1827

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1749

Отец: Piroshnikov (Silventoinen) Andrei Feodorovich

Мать: Piroshnikova (Silventoinen) (Leskinen / Leskin) Irina Parfenteintytär

Бракосочетание
04.?.1768

Муж: Leskinen / Leskin Ivan Aksenteinpoika

Рождение ребёнка
18.03.1771

Дочь: Миронова (Leskinen / Leskin) Jeudokia (Akilina) Ivanintytär

Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Ivan Aksenteinpoika

Рождение ребёнка
04.03.1776

Сын: Leskinen / Leskin Gerasim Ivanovich

Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Ivan Aksenteinpoika

Смерть
20.01.1827

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