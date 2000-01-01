Наумов Олег Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов Олег Анатольевич

Наумов Олег Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1988

Сын: Наумов Илья Олегович

Мать ребёнка: Наумова Светлана Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Светлана Павловна

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