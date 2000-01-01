Наумов Олег Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1988
Сын: Наумов Илья Олегович
Мать ребёнка: Наумова Светлана Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова Светлана Павловна