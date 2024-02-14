(Айнетдинова) Фатиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Айнетдинова) Фатиха

Место рождения

с.Уразовка Кр.-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сатдаров Айнетдин Албут

Мать: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Джиганшина) Разия

Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша Сейфетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джиганшин Шамиль

Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша Сейфетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиганшин Таер

Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша Сейфетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сейфетдинов Жиганша Сейфетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сейфетдинов Жиганша Сейфетдинович

Рождение ребёнка
21.07.1926

Сын: Сейфетдинов Кадыр Жиганшинович

Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша Сейфетдинович

Смерть
Неизвестно

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