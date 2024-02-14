(Айнетдинова) Фатиха
Место рожденияс.Уразовка Кр.-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Джиганшина) Разия
Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша Сейфетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джиганшин Шамиль
Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша Сейфетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиганшин Таер
Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша Сейфетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1926
Сын: Сейфетдинов Кадыр Жиганшинович
Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша Сейфетдинович
Смерть
Неизвестно