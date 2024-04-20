Климов Алексей Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климов Захар Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерегин Павел
Мать ребёнка: Климова (Ерегина) Нина Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Климова (Ерегина) Нина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1979
Дочь: (Климова) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Климова (Ерегина) Нина Герасимовна