Климов Алексей Захарович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Алексей Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Захар Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерегин Павел

Мать ребёнка: Климова (Ерегина) Нина Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Климова (Ерегина) Нина Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова (Ерегина) Нина Герасимовна

Рождение ребёнка
1979

Дочь: (Климова) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Климова (Ерегина) Нина Герасимовна

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