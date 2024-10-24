Алексеев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Алексей

Алексеев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Коростовец, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.02.1904

Дочь: Александрова (Алексеева) Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.