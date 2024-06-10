Сухих (Кригер) Нэлли Около 1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухих (Кригер) Нэлли

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Павел Степанович

Рождение ребёнка
21.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухих Павел Степанович

Рождение ребёнка
03.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухих Павел Степанович

Смерть
Неизвестно

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