Сухих (Кригер) Нэлли
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухих Павел Степанович
Рождение ребёнка
03.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухих Павел Степанович
Смерть
Неизвестно