Богданова (Бучнева Buchnoff) Федосья Fenya Ивановна Ivan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Бучнева Buchnoff) Федосья Fenya Ивановна Ivan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Бучнев Buchnoff Иван Кондратьевич

Мать: Анна

Рождение ребёнка
10.10.1910

Дочь: Богданова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Иван John Петрович Pete Anekavech

Ashkhabad, Ahal, Turkmenistan
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Bogdanoff Иван John Петрович Pete Anekavech

Смерть
Неизвестно
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