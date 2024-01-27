Богданова (Бучнева Buchnoff) Федосья Fenya Ивановна Ivan
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Бучнев Buchnoff Иван Кондратьевич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
10.10.1910
Дочь: Богданова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Иван John Петрович Pete Anekavech
Ashkhabad, Ahal, Turkmenistan
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно