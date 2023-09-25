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Бурых Наталья Геннадьевна
Бурых Наталья Геннадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.05.1975
Пол
Женский
Отец
Шевляков Геннадий Васильевич
Мать
Шевлякова Татьяна Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1975
Отец:
Шевляков Геннадий Васильевич
Мать:
Шевлякова Татьяна Николаевна
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