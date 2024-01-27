Kobzeff Nicholas Vasillivich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kobzeff Nicholas Vasillivich

Место рождения

Россия

Дата рождения

1875

Дата смерти

25.06.1938

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1842 г.р.

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Kobzeff Vasili Andrai

Мать: Kobzeff Katerina Mehial

Россия
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Anna Efrimevna

Смерть
25.06.1938
Los Angeles County, California, USA
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Похороны
Неизвестно
Old Cemetery LA
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