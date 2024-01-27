Kobzeff Nicholas Vasillivich
Место рожденияРоссия
Дата рождения1875
Дата смерти25.06.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Kobzeff Vasili Andrai
Мать: Kobzeff Katerina Mehial
Россия
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Anna Efrimevna
Смерть
25.06.1938
Los Angeles County, California, USA
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Похороны
Неизвестно
Old Cemetery LA
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