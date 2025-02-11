Аксинья Яковлева 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Аксинья Яковлева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1826

умерла Неизвестно

Супруги
Тимофей Иванов1823 г.р.
Дети
Чинякина Евдокия Тимофеева1854 г.р.
Матвей Тимофеев1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Иванов

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Чинякина Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Матвей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

5

Смерть
Неизвестно

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