Аксинья Яковлева
женский, родилась 1826
умерла Неизвестно
Супруги
Тимофей Иванов1823 г.р.
Дети
Чинякина Евдокия Тимофеева1854 г.р.
Матвей Тимофеев1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Иванов
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Чинякина Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Матвей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно