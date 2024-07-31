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(Плетнева) Праскевья

Место рождения

Степановка, Рыльский р-н, Курской обл.

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Плетнев Карп

Отец ребёнка: Плетнев Никифор

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Плетнева) Екатерина

Отец ребёнка: Плетнев Никифор

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Плетнева) Матрена

Отец ребёнка: Плетнев Никифор

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Шумилина (Плетнева) Наталья

Отец ребёнка: Плетнев Никифор

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Плетнев Петр

Отец ребёнка: Плетнев Никифор

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Плетнев Василий

Отец ребёнка: Плетнев Никифор

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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