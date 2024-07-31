(Плетнева) Праскевья
Место рожденияСтепановка, Рыльский р-н, Курской обл.
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Плетнев Карп
Отец ребёнка: Плетнев Никифор
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Плетнева) Екатерина
Отец ребёнка: Плетнев Никифор
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Плетнева) Матрена
Отец ребёнка: Плетнев Никифор
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Шумилина (Плетнева) Наталья
Отец ребёнка: Плетнев Никифор
Рождение ребёнка
1777
Сын: Плетнев Петр
Отец ребёнка: Плетнев Никифор
Рождение ребёнка
1780
Сын: Плетнев Василий
Отец ребёнка: Плетнев Никифор
Смерть
Неизвестно