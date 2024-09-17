Оботурова Мариамия (Маремьяния) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОботурова Мариамия (Маремьяния)

Оботурова Мариамия (Маремьяния)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.03.? ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оботуров Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иоанн Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Федорович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Оботуров Осип Иванович

Отец ребёнка: Иоанн Федорович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Оботуров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иоанн Федорович

Смерть
12.03.? ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.