Оботурова Мариамия (Маремьяния)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.03.? ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иоанн Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Федорович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Иоанн Федорович
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Иоанн Федорович
Смерть
12.03.? ст.