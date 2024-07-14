Евтешин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леманов Степан Дмитриевич
Мать: Леманова Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Евтешина) Татьяна
Мать ребёнка: Евтешина Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евтешина Степанида
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно