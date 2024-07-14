Евтешин Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Евтешин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леманов Степан Дмитриевич

Мать: Леманова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евтешина Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евтешина Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Евтешина) Татьяна

Мать ребёнка: Евтешина Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евтешина Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евтешина Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евтешина Степанида

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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