Мордасова Ксения Евдокимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мордасова Ксения Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордасов Захар Сергеевич

Рождение ребёнка
28.10.1845

Сын: Мордасов Степан Захарович

Отец ребёнка: Мордасов Захар Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.12.1852

Дочь: Мордасова (Мордасова) Анна Захаровна

Отец ребёнка: Мордасов Захар Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.08.1854

Дочь: Загребнева (Мордасова) Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Мордасов Захар Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.03.1857

Дочь: Козявина (Мордасова) Дарья Захаровна

Отец ребёнка: Мордасов Захар Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1861

Дочь: Мордасова (Мордасова) Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Мордасов Захар Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.07.1864

Сын: Мордасов (Бурдасов) Степан Захарович

Отец ребёнка: Мордасов Захар Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.08.1865

Дочь: Мордасова (Мордасова) Параскева Захаровна

Отец ребёнка: Мордасов Захар Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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