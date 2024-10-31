Мордасова Ксения Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1845
Сын: Мордасов Степан Захарович
Отец ребёнка: Мордасов Захар Сергеевич
Рождение ребёнка
07.12.1852
Дочь: Мордасова (Мордасова) Анна Захаровна
Отец ребёнка: Мордасов Захар Сергеевич
Рождение ребёнка
06.08.1854
Дочь: Загребнева (Мордасова) Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Мордасов Захар Сергеевич
Рождение ребёнка
12.03.1857
Дочь: Козявина (Мордасова) Дарья Захаровна
Отец ребёнка: Мордасов Захар Сергеевич
Рождение ребёнка
01.08.1861
Дочь: Мордасова (Мордасова) Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Мордасов Захар Сергеевич
Рождение ребёнка
14.07.1864
Сын: Мордасов (Бурдасов) Степан Захарович
Отец ребёнка: Мордасов Захар Сергеевич
Рождение ребёнка
19.08.1865
Дочь: Мордасова (Мордасова) Параскева Захаровна
Отец ребёнка: Мордасов Захар Сергеевич
Смерть
Неизвестно