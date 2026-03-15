Самышин Матвей Иванович 01.01.1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Самышин Матвей Иванович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 01.01.1857, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Самышин Иван Петрович13.04.1827 г.р.
Мать
Самышина Ефимия СавельевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1857

Отец: Самышин Иван Петрович

Мать: Самышина Ефимия Савельевна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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