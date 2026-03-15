Самышин Матвей Иванович
мужской, родился 01.01.1857, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецСамышин Иван Петрович13.04.1827 г.р.
МатьСамышина Ефимия СавельевнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1857
Отец: Самышин Иван Петрович
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно