Ермизин Владимир Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова Софья Николаевна
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Софья Николаевна
Смерть
Неизвестно